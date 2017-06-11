Возбуждено уголовное дело по факту похищения 180 тысяч рублей у великолукской пенсионерки

10:03, 13 июня 2017, ПАИ

В Великолукском районе возбуждено уголовное дело по факту хищения денежных средств у пожилой жительницы деревни Баландино. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе прокуратуры Псковской области.

Установлено, что 1 июня около 13:00 в один из частных домов в деревне пришла женщина. Представившись 85-летней хозяйке дома социальным работником администрации Великолукского района, она сообщила, что в ближайшее время будет производиться обмен старых денег на новые. Незнакомка попросила пожилую женщину принести ей все имеющиеся в доме деньги, чтобы переписать номера банкнот, так как по этим номерам впоследствии она, якобы, получит «новые деньги». Потерпевшая передала ей денежные средства в сумме 180 тысяч рублей и мошенница, переписав номера купюр, запечатала банкноты в конверт, который отдала хозяйке дома, после чего ушла. Когда пенсионерка вскрыла конверт, то обнаружила, что настоящие денежные средства заменены на банкноты «Банка приколов».

Уголовное дело возбуждено по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 159 УК РФ (мошенничество с причинением значительного ущерба гражданину). Санкция указанной статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 5 лет.