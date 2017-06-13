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Общество

ЕГЭ по биологии и иностранным языкам сдают псковские выпускники

Сегодня, 13 июня, выпускники сдают Единый государственный экзамен по иностранному языку и биологии. Как сообщили Псковскому агентству информации в Управлении образования администрации Пскова, на участие в экзамене по иностранному языку поступили 194 заявки, а по биологии - 202.

ЕГЭ по иностранному языку проходит в общеобразовательной школе №18, а по биологии в «Естественно-математическом лицее №20». Контролируют его ход общественные наблюдатели - студенты Псковского государственного университета и родители, ведётся онлайн-трансляция.

По данным Рособрнадзора, по всей стране экзамен по биологии пишут более 130 тысяч выпускников. Среди иностранных языков самым популярным для сдачи ЕГЭ стал английский, его выбрали 76 тысяч учеников. Немецкий стал вторым по популярности, его сдают 1,8 тысяч человек, французский - около тысячи выпускников.

Результаты экзамена по биологии станут известны не позднее 27 июня. Участники ЕГЭ по иностранному языку узнают итоги 30 июня.

Следующий экзамен выпускники будут сдавать 15-16 июня по иностранному языку в устной форме.

Напомним, основной период ЕГЭ 2017 года продлится до 20 июня, с 20 июня по 1 июля предусмотрены резервные дни для сдачи экзаменов по всем предметам.

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