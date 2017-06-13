Отделение ПФР по Псковской области напоминает, что только с «белой» зарплаты формируется будущая пенсия

20:41, 13 июня 2017, ПАИ

Отделение Пенсионного фонда России по Псковской области напоминает жителям региона о том, что только с «белой» зарплаты формируется будущая пенсия. Основа будущей пенсии – страховые взносы работодателя, которые ежемесячно уплачиваются за работников в Пенсионный фонд России.

Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе учреждения, при «серых» схемах оплаты труда страховые взносы либо уплачиваются в минимальном размере, либо не уплачиваются совсем. В этих случаях средства на пополнение пенсионного счета не поступают, или будущая пенсия формируется в минимальном размере.

Гражданам необходимо убедиться, что работодатель уплачивает страховые взносы на будущую пенсию. Уплаченные страховые взносы фиксируются на индивидуальном лицевом счете, который ПФР открывает каждому работающему гражданину. Эти взносы формируют пенсионные права. В будущем они определят размер пенсии.

Чем выше «белая» зарплата, тем больше будет пенсия. Состояние пенсионного счета необходимо проверять, чтобы знать, перечисляет ли работодатель за работника страховые взносы в надлежащем объеме.

Узнать о состоянии лицевого счета можно:

- в «личном кабинете» гражданина на сайте Пенсионного фонда РФ

- на сайте государственных услуг www.gosuslugi.ru.

- через многофункциональные центры

- в Пенсионном фонде России.