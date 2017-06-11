В суд направлено дело четырёх псковичей, совершивших мошенничества с квартирами в Петербурге

09:42, 13 июня 2017, ПАИ

Заместитель Генерального прокурора РФ Александр Гуцан утвердил обвинительное заключение по уголовному делу в отношении четырех жителей Псковской области: Александра Ожерельева, Дениса Скрылева, Артема Семченкова и Дмитрия Денисова. Они обвиняются в совершении трех преступлений, предусмотренных части 4 статьи 159 УК РФ (мошенничество, совершенное организованной группой в особо крупном размере), сообщается на сайте Генеральной прокуратуры РФ.

По версии следствия, мужчины в 2008 и 2009 годах под предлогом улучшения условий жизни потерпевших заставили их переоформить право собственности на себя на три квартиры в Санкт-Петербурге общей стоимостью не менее 8,8 млн рублей. Полученные от продажи недвижимости денежные средства злоумышленники присвоили и использовали по собственному усмотрению.

Уголовное дело, расследованное вторым следственным управлением (с дислокацией в Санкт-Петербурге) ГСУ СК России, направлено в Калининский районный суд Петербурга для рассмотрения по существу.