0
14:45
Грозы и усиление ветра ожидаются в Псковской области в ближайшие часы
15:09
Ушибы и ссадины получил мотоциклист в результате столкновения с такси в Пскове
12:47
«Жигули» и Mazda столкнулись на перекрёстке Рижского проспекта с улицей Петровской
10:37
ФОТОФАКТ: Вандалы разбили информационный щит о разминировании Пскова
15:39
170 заявлений о поваленных деревьях зафиксированы в Пскове
09:58
Убийца петербургского предпринимателя задержан в Псковской области
11:29
Великолукский ОМВД разыскивает Любовь Латышеву
Еще новости
Происшествия

В суд направлено дело четырёх псковичей, совершивших мошенничества с квартирами в Петербурге

Заместитель Генерального прокурора РФ Александр Гуцан утвердил обвинительное заключение по уголовному делу в отношении четырех жителей Псковской области: Александра Ожерельева, Дениса Скрылева, Артема Семченкова и Дмитрия Денисова. Они обвиняются в совершении трех преступлений, предусмотренных части 4 статьи 159 УК РФ (мошенничество, совершенное организованной группой в особо крупном размере), сообщается на сайте Генеральной прокуратуры РФ.

По версии следствия, мужчины в 2008 и 2009 годах под предлогом улучшения условий жизни потерпевших заставили их переоформить право собственности на себя на три квартиры в Санкт-Петербурге общей стоимостью не менее 8,8 млн рублей. Полученные от продажи недвижимости денежные средства злоумышленники присвоили и использовали по собственному усмотрению.

Уголовное дело, расследованное вторым следственным управлением (с дислокацией в Санкт-Петербурге) ГСУ СК России, направлено в Калининский районный суд Петербурга для рассмотрения по существу.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

Грозы и усиление ветра ожидаются в Псковской области в ближайшие часы
11 июня 2017
Грозы и усиление ветра ожидаются в Псковской области в ближайшие часы
Ушибы и ссадины получил мотоциклист в результате столкновения с такси в Пскове
10 июня 2017
Ушибы и ссадины получил мотоциклист в результате столкновения с такси в Пскове
«Жигули» и Mazda столкнулись на перекрёстке Рижского проспекта с улицей Петровской
09 июня 2017
«Жигули» и Mazda столкнулись на перекрёстке Рижского проспекта с улицей Петровской 1
ФОТОФАКТ: Вандалы разбили информационный щит о разминировании Пскова
07 июня 2017
ФОТОФАКТ: Вандалы разбили информационный щит о разминировании Пскова
170 заявлений о поваленных деревьях зафиксированы в Пскове
06 июня 2017
170 заявлений о поваленных деревьях зафиксированы в Пскове
Убийца петербургского предпринимателя задержан в Псковской области
05 июня 2017
Убийца петербургского предпринимателя задержан в Псковской области
Великолукский ОМВД разыскивает Любовь Латышеву
04 июня 2017
Великолукский ОМВД разыскивает Любовь Латышеву
Участник застолья на даче в Тверской области застрелил 8 человек
04 июня 2017
Участник застолья на даче в Тверской области застрелил 8 человек 1

Идет загрузка...