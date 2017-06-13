В псковском Красном Кресте пенсионерки читали любимые стихи

20:52, 13 июня 2017, ПАИ

В псковском Красном Кресте активисты проекта «Служба ухода и помощи, клуб пожилых людей в Пскове» собрались на очередной тематической встрече, чтобы почитать своим единомышленникам любимые стихи. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе учрежджения.

Поводом для проведения такого мероприятия стал Пушкинский праздник поэзии, недавно прошедший в Михайловском. Мероприятие открыла Анна Козорезова, которая прочитала стихотворение Рюрика Ивнева «Послание к самому себе к дню рождения». По ее словам, это бодрое стихотворение стало её настоящим жизненным кредо, помогающим с оптимизмом смотреть вперед. Поэтическую эстафету подхватила Надежда Шестакова, прочитавшая своё любимое стихотворение Анны Ахматовой «Сероглазый король». Мария Походнева Мария, которой исполнится в этом году 82 года, прочитала большой отрывок стихотворения «Бородино» Михаила Лермонтова.

«Поэтические вкусы участниц встречи оказались очень разнообразными: от классики до современных поэтов. Отрадно было то, что звучали на этой встрече и произведения псковских авторов: Ларины Федоровой и Татьяны Гореликовой. Собравшиеся с удовольствием не только читали стихи, но и пели любимые песни, например, «Снегопад» А. Рустайкиса и «Призрачно всё» Л. Дербенева. Более часа длилась поэтическая встреча, на которой пожилые люди вспоминали и декламировали стихи. Это мероприятие не только благоприятно отразилось на настроении пожилых людей, но стало полезной тренировкой их памяти», - отметили в псковском Красном Кресте.

Напомним, что такие тематические встречи проходят в рамках проекта «Служба ухода и помощи, клуб пожилых людей в Пскове», финансируемым немецким фондом «Память, ответственность и будущее» и отделением немецкого Красного Креста в Гере (Германия).