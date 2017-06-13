Отключения электроэнергии запланированы в Великих Луках с 13 по 16 июня

10:13, 13 июня 2017, ПАИ

С 13 по 16 июня в Великих Луках запланированы отключения электроэнергии. Как сообщили Псковскому агентству информации, МРСК Северо-Запада «Псковэнерго» будет производить ремонтные работы.

Так, сегодня с 9:00 до 16:00 от электроснабжения отключили дома по улице Ставского 14а, 15, 17, 17а, улице Стадионной 8, 10 и светофор на пересечении указанных улиц; до 17:00 – улицы Холмскую, Рыкановскую, переулок Холмский, проезды Круговой и Сопецкий, улицы Дальнюю, Дубовую, Щорса и Новоселенинскую.

14 июня с 13:00 до 17:00 без света останутся улица Вокзальной, 10, 24а, проезд Нелидовский, переулок Пескарева, 1, проспект Гагарина 99а; с 9:00 до 12:00 – улицы Щорса 50-66, Парижской Коммуны, Манежная, Фурманова, 8 Марта, проезды Боровой, Фурманова, Неглинный, Щорса; с 9:00 до 17:00 - улицы Зенцовская, Совхозная, Кольцевая, Суворова, Минская, Ржевская, Спасовская, Есенина, Прудная, проезды Минский, Есенина и проспект Гагарина, 59,

15 июня с 9:00 до 17:00 электричество отключат в дома по улицам Рылеева, Мичурина, Зяблевой и в проезде Мичурина.

16 июня с 9:00 до 17:00 ремонтные работы будут проводиться по улице Холмской, 16-40, улице Рыкановской, в проездах Круговом и Сопецком, по улице Продольной, 7-34; с 9:00 до 12:00 – по улицам Журавлиной, Лесной, Рибково, Светлой, Народной, Желаной, Яблоневой.