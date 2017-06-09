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Экономика

512 рублей в среднем тратят россияне во время похода за продуктами

Среднестатистический горожанин в мае за поход в магазин потратил 512 рублей, сообщает Газета.ru со ссылкой на исследование холдинга Romir.

Аналитики отметили, что в мае продолжилось снижение среднего чека: если четыре первых месяца года средний чек терял ежемесячно по 2-3 рубля, то в мае он уменьшился сразу на 12 рублей или 2,3% относительно апрельского значения. По сравнению с маем 2016 года чек прибавил 25 рублей или 5%, что превосходит годовую инфляцию в 4,1%.

«Своим снижением чек обязан возврату россиян к стратегии интенсивного шопинга. В мае покупатели увеличили число посещаемых торговых точек в поисках наиболее выгодных предложений. В итоге в каждом магазине они единоразово платили меньше, а в совокупности за месяц потратили больше. Снижение среднего чека в гипермаркетах и супермаркетах при его росте в дискаунтерах и магазинах у дома это подтверждает», - подчеркнули исследователи.

В Москве средний чек опустился до 677 рублей после 689 рублей в апреле. В Санкт-Петербурге этот показатель прибавил к апрельскому значению в 698 рублей 2,5%, достигнув отметки в 716 рублей.

В остальных городах-миллионниках средний чек в мае не изменился относительно апреля, а за год прибавил 2%.

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