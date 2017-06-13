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Четыре спортивных задания выполнили участники встречи воздухоплавателей в Великих Луках

Четыре спортивных задания выполнили пилоты в ходе тренировочного полета в рамках Международной встречи воздухоплавателей в Великих Луках.

Фото Игоря Шелапутина.

Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-центре встречи, первым заданием был «прилет»: место для старта каждый спортсмен выбирает самостоятельно, его задача – постараться сбросить маркер как можно ближе к установленной на земле мишени. Здесь лучшим оказался Сергей Чиненов.

В задании «цель, заявленная судьей», все аэростаты стартовали с общей взлетной площадки, а приземлялись как можно ближе к месту, назначенному спортивным директором. Максимальное количество очков – 1000 из 1000 возможных – в нем набрал Иван Меняйло.

Фото Игоря Шелапутина.

В третьем испытании – «цель, заявленная пилотом», аэронавтам предстояло самим до начала полета заявить предстоящее место посадки, а уже в воздухе проявить свое мастерство и постараться приземлиться точно в заявленную точку. И здесь 1000 очков набрал Андрей Кульков, максимально точно выполнивший задание.

Фото Игоря Шелапутина.

Финальное испытание с романтическим названием «Вальс сомнений» заключалось в том, что аэронавтам предстояло сбросить маркер как можно ближе к одной из установленных на земле целей. В этом соревновании «тысячником» стал великолучанин Сергей Виноградов. Он же по сумме очков, набранных за все четыре задания, на данный момент лидирует в общем спортивном зачете. На втором месте сейчас находится Георгий Зименко (Нижний Новгород), на третьем – Сергей Чиненов (Московская область).

Фото Игоря Шелапутина.

Следующий спортивный полет запланирован на вечер.

Напомним, в рамках 22-й Международной встречи воздухоплавателей будут разыграны 12-й Кубок России по воздухоплавательному спорту, 10-й Кубок Дружбы (для всех пилотов, участвующих в соревнованиях), 11-й Кубок княгини Ольги (для всех пилотов-женщин) и 13-й кубок города Великие Луки. Генеральным спонсором встречи является ПАО «Газпром».

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