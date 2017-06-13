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Общество

Глава Пскова поздравил специалистов городской поликлиники с наступающим Днем медработника

Сегодня, 13 июня, глава города Иван Цецерский поздравил с наступающим Днем медицинского работника специалистов Псковской городской поликлиники. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе муниципалитета.

«Нет такого человека, который не сталкивался бы в своей жизни с медициной. Медицинским работникам люди доверяют самое дорогое, что у них есть - это здоровье свое и своих близких, а это требует от врачей современных знаний, высокой самоотдачи и лучших человеческих качеств», - отметил глава Пскова.

Также Иван Цецерский обратился к врачам-ветеранам, которые проработали в медицине не один десяток лет: «Ваши советы, опыт, жизненная мудрость важна для молодого поколения медицинских работников». Все они получили от главы Пскова поздравительные адреса, цветы и памятные подарки.

Кроме того, Иван Цецерский вручил трем заслуженным специалистам грамоты от главы города и от администрации Пскова, а главному врачу ГБУЗ «Псковская городская поликлиника» Галине Неваленой и её заместителю Елене Абросимовой - приветственные адреса.

Галина Неваленая также поздравила коллег с предстоящим праздником и выразила благодарность муниципальным властям за помощь и поддержку учреждению. «Вы настоящие герои уже потому, что выбрали однажды эту профессию и на всю жизнь остались в ней. Каждый день вы оставляете на работе частичку своего сердца, свое души. Спасибо вам за этот подвиг», - сказала она.

Напомним, День медицинского работника (День медика) в России и странах СНГ по многолетней традиции отмечают ежегодно в третье воскресенье июня. Этот праздник был утверждён Указом Президиума Верховного Совета СССР № 3018-Х от 1 октября 1980 года «О праздничных и памятных днях», в редакции Указа Президиума Верховного Совета СССР № 9724-XI от 1 ноября 1988 года «О внесении изменений в законодательство СССР о праздничных и памятных днях».

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