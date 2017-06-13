В своей тарелке

11:06, 13 июня 2017, ПАИ

Ресторан класса «люкс» - это что-то из серии дорого-богато, думают многие. Он подойдет, скорее, для особых случаев, чем для делового обеда или романтического вечера, обычному человеку такой не по статусу и не по карману, слишком внимательное отношение обеспечено, и расслабиться наверняка не получится - стереотипы разные, а результат один — проходим мимо и лишаем себя возможности отдыха в доступном и приятном заведении. Ведь на самом деле всё гораздо проще, и в этом уже убедились те, кто без повода посетил ресторан, открытый в отеле «Покровский».

Вопреки бытующему мнению, гости респектабельного ресторана - не только VIP-персоны. Здесь и обычные люди с удовольствием проводят в тишине и комфорте обеденное время, пьют кофе после прогулки в лобби-баре или поднимают настроение в ресторане. Могут себе позволить, неизбежно скажут скептики. А по факту цены тут демократичные - не выше, чем в ресторанах «второй линии» или кафе, и каждый может заказать великолепный десерт и чашку бодрящего чая. К примеру, чизкейк «Нью-Йорк» с крисп-основой в ресторане стоит всего 230 рублей, а воздушный мильфей со свежими ягодами обойдется в 250 рублей. Любители выпечки могут выбрать миндальный пирог всего за 190 рублей.

«Здесь ты желанный гость с первой минуты! Всё - интерьер, музыка, фотографии на стенах - псковские виды, между прочим! Везде наш город! Это восторг!... Чай - это тоже отдельная история - персик, клюква, манго, что-то там ещё... Это напиток богов! Резюмирую... Мы объелись, порции хорошие! Всё достойно подавалось, одновременно и сервировка отличная!» - поделилась впечатлением недавняя посетительница ресторана в «Покровском».

К тому же там комплиментарно подают корзину с разными видами свежего и ароматного хлеба из собственной пекарни отеля, а к ней - сливочное масло аж трёх видов. «Очень красивая подача еды и очень вкусная, есть с чем сравнить. Порадовало, что все блюда, которые заказали, были в наличии, и принесли достаточно быстро, вечер прошел великолепно!» - отозвался о местном сервисе гость из Москвы.

Огромный выбор в меню: и классические блюда, и интерпретации европейской кухни, и кулинарные находки на азиатский манер, оригинальная подача, скорые и дружелюбные официанты — всё это побуждает людей возвращаться сюда снова и снова. Так многие посетители становятся постоянными гостями ресторана. А повара стараются их удивлять новыми вкусовыми сочетаниями и получают высокую оценку: «Очень одушевило новое меню. Очень довольны креветками в беконе на гриле - супер! Соус к ним отменный. Осьминог выше всех похвал. Понравилось отношение к гостям и ненавязчивое обслуживание. Повару отдельное спасибо, вкуснее этой кухни в Пскове точно мы ещё не пробовали».

Вообще, в ресторане в «Покровском» легко и просторно. Столики расположены максимально удобно, так что каждый найдет для себя наиболее уютный уголок. Сквозь лёгкие портьеры видна Покровская башня, а в зале звучат инструментальные импровизации джазовой классики. В ресторане царит атмосфера релакса, столь необходимого во время и после рабочей недели. В субботу и пятницу гармоничным фоном служит живая музыка — преимущественно европейские мотивы. Достойно похвалы и выдержанное в спокойной цветовой гамме оформление ресторана.

Псковичи уже присмотрелись и сочли эту обстановку идеальной для проведения небольших семейных праздников. Многие приходят сюда с детьми, для которых всё предусмотрено, вплоть до подходящих по возрасту стульчиков. Конечно, посетителям предложат детское меню с очень доступными ценами. Также в отеле всегда открыта детская комната, предоставляются услуги няни. Поэтому, если малышам вдруг стало скучно сидеть за столом, они всегда могут отправиться поиграть и посмотреть мультики в созданную специально для них комнату. Словом, в «Покровском» родители могут отдыхать вместе с детьми, не испытывая беспокойства за их досуг.

Отдельно рассмотрим летнюю террасу, несомненно, очень востребованную в наступившее время года и выгодно отличающуюся от городских веранд. Терраса находится во внутреннем дворике, где гости скрыты от посторонних глаз. В ряду преимуществ - пять отдельно стоящих шатров с диванными зонами, обогреватели и пледы, отдельное гриль-меню с вариациями стейков и шашлыков. Желающие могут попробовать кальян на премиум-табаке или в чаше из фруктов и многое другое. До сих пор все посетители довольными и отдохнувшими покидали это место с эффектом загородного отдыха и оставляли о нём только положительные отзывы.

А тем, кто ещё не осмелился зайти в «Покровский», бояться не стоит: цены в гостиничном ресторане «не кусаются», плюс, каждый месяц там проходят акции, во время которых жители и гости Пскова могут получить 15-процентную скидку для именинников, на обеденное время и на выпечку с собой.