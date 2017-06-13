Главный агроном псковской «Агрофирмы «Победа» оштрафован за загрязнение сельхозугодий в Ваулино

12:05, 13 июня 2017, ПАИ

Главный агроном псковского ЗАО «Агрофирма «Победа» привлечен к административной ответственности за нарушение земельного законодательства. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе Управления Россельхознадзора по Тверской и Псковской областям.

Признаки нарушения земельного законодательства выявлены при проведении планового (рейдового) осмотра земель сельскохозяйственного назначения, принадлежащих ЗАО. При осмотре земельного участка, расположенного в районе деревни Ваулино, обнаружили два очага загрязнения земель сельхозназначения, общая площадь которых составила 1850 кв. м., бытовыми и строительными отходами. На сельхозугодьях было организовано незаконное складирование мусора – остатков деревянных конструкций, кирпича, стеклянных и пластиковых бутылок, пустых канистр, полиэтиленовых пакетов и жестяных банок.

В соответствии с должностной инструкцией ответственность за соблюдение требований по охране земель сельхозназначения, принадлежащих ЗАО «Агрофирма Победа», несет должностное лицо организации - главный агроном. Таким образом, он нарушил нормы земельного законодательства. По данному факту нарушитель привлечен к административной ответственности по части 2 статьи 8.7 КоАП РФ с назначением штрафа в размере 50 тысяч рублей.