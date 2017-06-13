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Общество

18 свалок на землях сельхозназначения выявлены в Псковской области в этом году

За пять месяцев текущего года в Псковской области выявлены уже 18 случаев загрязнения земель сельхозназначения отходами производства и потребления. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе Управления Россельхознадзора по Тверской и Псковской областям.

Всего на территории двух регионов обнаружены 54 свалки. Отметим, за весь 2016 год Управление зафиксировало 57 фактов загрязнения земель сельхозназначения.

За указанный период текущего года ведомство вынесло 13 постановлений о привлечении тверских и псковских землевладельцев  к административной ответственности за организацию свалок на сельхозугодиях, общая площадь которых составила свыше 14,69 га. Сумма ущерба, причиненного землям сельхозназначения вследствие загрязнения их  отходами производства и потребления, составила  свыше 10 млн 506 тыс. рублей.

Так, за загрязнение земель сельхозназначения в районе деревни Шапкино Опочецкого района порубочными остатками привлечен к административной ответственности  гражданин РФ, который производил заготовку дров для личного пользования. Виновнику назначено административное наказание в виде штрафа в размере 3 тысяч рублей за порчу земель.

За загрязнение земель сельхозназначения в районе деревни Ваулино Псковского района бытовыми и строительными отходами привлечен к административной ответственности главный агроном ЗАО «Агрофирма «Победа», являющийся в соответствии с должностной инструкцией лицом, ответственным за соблюдение требований по охране земель сельхозназначения. Назначено административное наказание в виде штрафа в размере 50 тыс. рублей.

В управлении отметили, что свалка порубочных остатков площадью 1 га была ликвидирована в Пыталовском районе вблизи деревни Шкарды. Собственником загрязненных земель является ООО «Агроплан», которое не стало дожидаться применения санкций и в добровольном порядке устранило загрязнение.

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