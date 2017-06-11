Похитителя цепочки и крестика задержали сотрудники ДПС в Великих Луках

12:08, 13 июня 2017, ПАИ

Сотрудники ОМВД России по городу Великие Луки задержали мужчину, подозреваемого в совершении грабежа. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

По имеющимся данным, у дома № 7 по улице Щорса неизвестный мужчина отобрал у великолучанки золотую цепочку и крестик, после чего скрылся. Потерпевшая сразу же сообщила о случившемся в полицию, на место происшествия выехала следственно-оперативная группа. В целях установления лица, совершившего преступление, были ориентированы все наряды полиции.

В ходе отработки территории города подозреваемого задержали сотрудники ДПС, им оказался безработный 33-летний житель Великих Лук. Похищенное изъято. Возбуждено уголовное дело