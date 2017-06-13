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Общество

День России отметили торжественным построением в Псковском филиале Академии ФСИН

Представители Псковской городской Думы и Избирательной комиссии области поздравили сотрудников и курсантов Псковского филиала Академии ФСИН с Днем России. Об этом Псковскому агентству информации сообщил в пресс-службе вуза.

Фото пресс-службы вуза

Заместитель председателя облизбиркома Иван Патлач и депутат ПГД Владимир Коваленко отметили, что День России – особая дата в новейшей истории страны, которая стала символом национального единения и общей ответственности за настоящее и будущее Родины.

В свою очередь начальник Псковского филиала Академии ФСИН России Юрий Панин подчеркнул, что история уголовно-исполнительной системы неразрывно связана со строительством российского государства, обеспечением безопасности России и защитой государственных интересов.

Он также поздравил курсантов, которые приняли участие в IV четырехдневном Марше ВДВ. Преодолев дистанцию в 160 км, команда Псковского филиала академии финишировала в Пскове 12 июня, за что была удостоена памятной гильзы с землей, взятой с мест сражений Великой Отечественной войны.

Фото пресс-службы вуза

Завершилось праздничное мероприятие на плацу образовательной организации выступлением взвода почетного караула курсантов и прохождением торжественным маршем личного состава Псковского филиала академии.

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