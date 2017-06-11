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Нетрезвые водители-рецидивисты установлены в Великих Луках и четырёх районах

В Великих Луках, Пушкиногорском, Дедовичском, Островском и Псковском районах дорожная полиция установила нетрезвых водителей, которые ранее уже подвергались административному наказанию за аналогичные правонарушения. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

Так, в Великих Луках на проспекте Ленина полицейские остановили ВАЗ-2110. Выяснилось, что за рулем находился 27-летний нетрезвый местный житель. В поселке Дедовичи на улице Энергетиков был задержан водитель автомобиля «Фольксваген Пассат», который также управлял транспортным средством в состоянии опьянения. По всем выявленным фактам проводятся проверки.

Напомним, что в соответствии со статьей 264.1 Уголовного кодекса Российской Федерации  пьяные водители, повторно задержанные за рулем в нетрезвом виде в течение года,  привлекаются  к уголовной ответственности.

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