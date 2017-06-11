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Подросток угнал мотоцикл в Новосокольническом районе

Сотрудники МО МВД России «Новосокольнический» задержали местного жителя, подозреваемого в неправомерном завладении транспортным средством. Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе УМВД России по Псковской области, из гаража жительницы деревни Заболотье был угнан мотоцикл «Вираго».

В результате проведенных оперативно-розыскных мероприятий полицейские установили личность подозреваемого и задержали его: уонщиком оказался пятнадцатилетний молодой человек. Брошенный мотоцикл обнаружили стражи порядка на окраине деревни. По данному факту возбуждено уголовное дело. Проводится расследование.

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