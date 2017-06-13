Три воспитанницы «Бригантины» получили значки КМС по спортивной аэробике
Воспитанницы псковского спортивного центра «Бригантина» получили удостоверения и значки кандидатов в мастера спорта России по спортивной аэробике. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в спортцентре.
Высокого звания удостоились Маргарита Петрова, Алёна Нарежная, Анастасия Маркова. Кроме того, Александра Мосолова стала обладательницей Кубка «Лучший спортсмен «Бригантины» 2016-2017 учебного года».
Награждение состоялось 12 июня, в День России, в рамках Всероссийского фестиваля творчества городов воинской славы, в котором приняли участие и воспитанники спортцентра.