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Общество

Псковские десантники отработали уничтожение террористов в Белоруссии

В ходе активной фазы международного учения «Славянское братство-2017» многонациональная батальонная тактическая группа, впервые сформированная из подразделений трёх стран-участниц для выполнения контртеррористических задач,  отработала освобождение захваченного гидротехнического  объекта на судоходной реке Мухавец, уничтожение  условных террористов и освобождение заложников. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе Минобороны РФ.

Начальник отделения боевой подготовки 38-й отдельной десантно-штурмовой бригады ССО Белоруссии полковник Эдуард Хотенко рассказал, что водолазное подразделение, десантированное на воду из вертолёта, провело скрытный досмотр и разминирование шлюзов и сооружений, уничтожение охранения. Используя вертолёты и боевую технику, часть сил выдвинулась к спецобъекту и блокировала подходящие резервы условного противника. Разведчики, десантировавшись недалеко от гидроузла, обеспечили высадку тактического десанта и дальнейшее уничтожение условных террористических групп.

Разведчик-оператор из разведгруппы Псковской дивизии ВДВ кавалер ордена Мужества гвардии младший сержант Дмитрий Безгинов отметил, что взаимодействие с белорусами и сербами было отлажено отлично. «Языкового барьера нет, все понимают друг друга с полуслова, – сказал он. – Главное для меня на этом учении – проверить свои силы, слаженность нашей разведгруппы. У нас, сербов и белорусов в каких-то моментах отличается тактика. Поэтому мы смотрим за действиями друг друга, обмениваемся опытом».

Дмитрий Безгинов также отметил, что белорусы приняли на своей земле российских военнослужащих очень хорошо. «Теперь сбылась моя мечта – побывать в Брестской крепости. Я увлекаюсь военной историей, историей Великой Отечественной войны. А здесь славная, героическая земля, священная для всех, кто чтит память предков», – заявил он.

Напомним, в учении «Славянское братство – 2017» участвуют более 1000 военнослужащих трёх стран: более 300 человек из Псковской десантно-штурмовой дивизии ВДВ России, около 400 из 38-й отдельной десантно-штурмовой бригады Сил специальных операций Белоруссии и 50 военнослужащих из специальной бригады Сербии. Задействованы около 150 единиц российской и белорусской техники, в том числе шесть военно-транспортных самолётов Ил-76МД ВКС России, один Ил-76 и несколько вертолётов ВВС Белоруссии.

Активная фаза учения завершится 14 июня.

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