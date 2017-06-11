16-летний мотоциклист без водительских прав сбил 15-летнего пешехода в Островском районе

12:20, 13 июня 2017, ПАИ

В Островском районе на 335-м километре трассы Санкт-Петербург – Невель 16-летний мотоциклист без водительских прав не справился с управлением и наехал на 15-летнего подростка. Пешеход с полученными травмами был госпитализирован. Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе УГИБДД УМВД РФ по Псковской области, мотоциклист с места ДТП скрылся, но позже был установлен и задержан.

Также на прошедшей неделе в Великолукском районе на 459-м километре трассы Москва – Балтия произошло ДТП, в результате которого пострадал 5-летний мальчик. 34-летний водитель машины ГАЗ не учел дистанцию до движущегося впереди автомобиля ВАЗ-21099 под управлением 37-летнего мужчины и совершил с ним столкновение. В итоге пострадал только юный пассажир, который перевозился с использованием детского удерживающего устройства, он был доставлен больницу.

Кроме того, 11 июня в Стругокрасненском районе на 252-м километре шоссе Санкт-Петербург – Невель 50-летняя женщина-водитель автомобиля «Фиат Дукато» во время обгона совершила касательное столкновение с машиной «Ивеко Делли», за рулем которой находился 58-летний мужчина. После этого оба водителя не справились с управлением и съехали в кювет. В итоге пострадали 58-летняя пассажирка «Ивеко» и 13-летняя пассажирка «Фиата». Госпитализация не потребовалась.