«БМВ» сбил лося в Стругокрасненском районе

12:37, 13 июня 2017, ПАИ

12 июня в 00:05 в Стругокрасненском районе на 242-м километре трассы Санкт-Петербург – Невель 36-летний водитель автомобиля «БМВ X-1» наехал на лося. В результате ДТП пострадали водитель и его 32-летняя пассажирка, последняя доставлена в больницу. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе УГИБДД УМВД РФ по Псковской области.

В тот же день в 3:00 в Плюсском районе на 61-м километре дороги Заполье – Плюсса – Гдов 17-летний водитель машины ВАЗ-21213 на закруглении дороги выехал на левую обочину и не справился с управлением. Автомобиль опрокинулся. В итоге был госпитализирован 18-летний пассажир.

Кроме того, в Порховском районе на 134-м километре дороги Великий Новгород - Псков 60-летний водитель «Рено Меган» не справился с управлением, съехал в кювет и врезался в дерево. Водитель «Рено» и его 58-летняя пассажирка получили незначительные травмы.

В Стругокрасненском районе на 255-м километре шоссе Санкт-Петербург – Невель 30-летний водитель «Лада 21074» во время обгона выехал на полосу встречного движения и столкнулся с автомобилем «Фольксваген Транспортер» под управлением 36-летнего мужчины. В результате аварии водитель получил незначительные травмы, от госпитализации отказался.

Днем ранее, 11 июня, в 21:42 в Пскове на улице Яна Райниса, 58/3 64-летний водитель «Митцубиси» не справился с управлением и съехал с дороги, после чего произошло опрокидывание автомобиля. Автомобилист был доставлен в больницу.

Всего за три выходных дня, с 10 по 12 июня, в Псковской области произошли 10 ДТП, в результате которых пострадали 17 человек. За три дня были задержаны 43 нетрезвых водителя.