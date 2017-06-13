Четыре медали завоевали псковичи на турнире по бадминтону среди инвалидов в Саратове

14:27, 13 июня 2017, ПАИ

Четыре медали завоевали псковские спортсмены на соревнованиях по бадминтону среди лиц с поражением опорно-двигательного аппарата, которые проходили с 6 по 10 июня на базе Регионального центра спортивной подготовки города Саратова. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в Центре спортивной подготовки Псковской области.

В турнире приняли участие более 50 спортсменов из 15 субъектов РФ, в том числе неоднократные победители и призеры чемпионатов мира и Европы, кандидаты в паралимпийскую сборную команду России.

Псковичи получили два «серебра» и две «бронзы»: Екатерина Огинская заняла 2 место в женском одиночном разряде, 2 место в женском парном разряде вместе c Викторией Кузьминой из Санкт-Петербурга и 3 место в смешанном парном разряде вместе c Олегом Донцовым из Казани, а Эдуард Барканов - 3 место в мужском парном разряде совместно с Владимиром Ткачевым из Краснодарского края.