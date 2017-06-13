Почти на 60 тысяч оштрафовали нарушителей псковские рыбинспекторы

15:01, 13 июня 2017, ПАИ

За прошедшую неделю в Псковской области были выявлены 24 административных правонарушения в области охраны водных биоресурсов. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе Северо-Западного территориального управления Росрыболовства.

За указанный период были наложены штрафы на сумму 59 тыс. рублей, взыскать удалось 12,6 тыс. рублей.

Рыбинспекторы изъяли 35 килограммов водных биоресурсов, 41 незаконное орудие лова и одно транспортное средство.