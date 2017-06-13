0
17:34
Память Ивана Калинина и Олега Калкина предлагается увековечить в Пскове
11:06
В своей тарелке
09:59
ЕГЭ по биологии и иностранным языкам сдают псковские выпускники
09:33
14-я Псковская парусная регата в Кривске (ФОТОРЕПОРТАЖ)
17:50
Небольшие дожди и до +20 прогнозируют псковские синоптики 13 июня
17:41
Четырехдневный Марш мира ВДВ завершился в Пскове (ВИДЕО)
17:12
В День России Иван Цецерский наградил псковичей медалями и вручил паспорта
Еще новости
Общество

Почти на 60 тысяч оштрафовали нарушителей псковские рыбинспекторы

За прошедшую неделю в Псковской области были выявлены 24 административных правонарушения в области охраны водных биоресурсов. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе Северо-Западного территориального управления Росрыболовства.

За указанный период были наложены штрафы на сумму 59 тыс. рублей, взыскать удалось 12,6 тыс. рублей.

Рыбинспекторы изъяли 35 килограммов водных биоресурсов, 41 незаконное орудие лова и одно транспортное средство.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

Память Ивана Калинина и Олега Калкина предлагается увековечить в Пскове
13 июня 2017
Память Ивана Калинина и Олега Калкина предлагается увековечить в Пскове
ЕГЭ по биологии и иностранным языкам сдают псковские выпускники
13 июня 2017
ЕГЭ по биологии и иностранным языкам сдают псковские выпускники
14-я Псковская парусная регата в Кривске (ФОТОРЕПОРТАЖ)
13 июня 2017
14-я Псковская парусная регата в Кривске (ФОТОРЕПОРТАЖ)
Небольшие дожди и до +20 прогнозируют псковские синоптики 13 июня
12 июня 2017
Небольшие дожди и до +20 прогнозируют псковские синоптики 13 июня
Четырехдневный Марш мира ВДВ завершился в Пскове (ВИДЕО)
12 июня 2017
Четырехдневный Марш мира ВДВ завершился в Пскове (ВИДЕО)
В День России Иван Цецерский наградил псковичей медалями и вручил паспорта
12 июня 2017
В День России Иван Цецерский наградил псковичей медалями и вручил паспорта 5
Владимир Путин: России удалось чётко обозначить национальные интересы
12 июня 2017
Владимир Путин: России удалось чётко обозначить национальные интересы
Руководство Пскова поздравило горожан с Днём России
12 июня 2017
Руководство Пскова поздравило горожан с Днём России

Идет загрузка...