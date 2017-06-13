Псковский планетарий представит в июне восемь программ для детей

15:11, 13 июня 2017, ПАИ

С 13 по 16 июня Псковский планетарий представит восемь программ для детей разного возраста. Об этом сообщается в группе учреждения в соцсети «ВКонтакте».

Ребят дошкольного и младшего школьного возраста в планетарии ждут со вторника по пятницу в 13:00. Для них подготовлены четыре программы: «Истории о звёздах» (8-10 лет), «Дом в космосе» (6-8 лет), «Сказка о храбром муравьишке» и «Куда исчезло солнышко» (5-6 лет).

В те же дни недели в 14:30 школьникам постарше представят программы «Про Небо и Землю» (от 9 лет), «Небесный калейдоскоп», «Под небом Планетария» и «Вперед, к Марсу!» (от 11 лет).