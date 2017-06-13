Фестиваль «Хельга» пройдёт в Выбутах с 7 по 9 июля

18:23, 13 июня 2017, ПАИ

7-9 июля в окрестностях деревни Выбуты Псковского района состоится фестиваль исторической реконструкции «Хельга». Как сообщается в группе мероприятия в социальной сети «ВКонтакте», в нём примут участие военно-исторические клубы городов России и ближнего зарубежья.

В этом году фестиваль планируется сделать мультивековым. На данный момент поступили заявки на участие от клубов реконструкторов из Пскова, Красногородского района, Новгорода, Санкт-Петербурга, Смоленской области и Москвы.

Организатор - областная общественная организация «Былины древнего Пскова» при содействии администрации Тямшанской волости. Фестиваль направлен на создание «музея под открытым небом» на месте рождения Великой княгини Ольги (Хельги) и её внука Владимира, а также на привлечение внимания общества к истории России и соседних государств, популяризацию русской культуры и воспитание патриотизма в кругу молодёжи. «Фестиваль исторической реконструкции «Хельга» – полное погружение в древнюю историю Древней Руси. Организация жизни на фестивале построена по принципу «живой истории», где каждый предмет, действо, событие доступно для изучения современным человеком. В ходе фестиваля его гости сумеют увидеть жизнь наших предков, соприкоснуться с отражением давно ушедшей эпохи, участники фестиваля погрузятся в изучаемую ими эпоху, получат обширный практический и теоретический опыт», - рассказали организаторы.

Как правило, фестивальная программа проходит одновременно на нескольких площадках, где разбиты военные лагеря, воины демонстрируют свое ратное мастерство, проходят соревнования по древним ратным дисциплинам. Кроме того, в этом году на фестиваль приедут птицы, которые покажут зрителям гадание на рунах, полеты на руку с расстояния. В ходе работы площадок пройдут мастер-классы по традиционным ремеслам, в которых могут принять участие все желающие.

Также рамках фестиваля будут работать торговые ремесленников, которые предложат большой ассортимент аутентичной одежды и обуви, украшений, предметов воинского снаряжения и доспеха, быта и обихода, интерьера, гончарных, кованных и берестяных изделий, сувенирной продукции.

Для всех гостей праздника будут работать старинные русские аттракционы, воссозданные по гравюрам и чертежам XVII-XVIII веков. Каждый желающий сможет покататься на русских круглых качелях, поиграть в старинную игру «Закрутиха», испытать силу и ловкость в боях на мешках на бревне, походить на ходулях и многое другое.