Более 70 человек подали заявки на участие во втором этапе Кубка «PRO SPORT 2017»

14:49, 13 июня 2017, ПАИ

Более 70 заявок поступили на участие во втором этапе Кубка «PRO SPORT 2017», который состоится 18 июня в Черёхе. Об этом сообщает на странице мероприятия в социальной сети «ВКонтакте».

Напомним, в 11:00 состоится регистрация участников (для тех, кто не зарегистрировался ранее) и получение номеров, в 12:00 - церемония открытия и построение участников Кубка «PRO SPORT». На 12:10 запланирован раздельный старт через 30 секунд без разрыва между возрастными группами. Награждение начнется после финиша крайнего участника.

В состязаниях можно принять участие в трёх группах: юноши и девушки 2000-2008 годов рождения, любители – мужчины и женщины 1999 года рождения и старше, профессионалы – мужчины и женщины от 1999 года рождения. Дистанции будут варьироваться от 2 до 10 километров в зависимости от групп. Спортсмены будут бегать в Черёхе по двухкилометровому кругу.

Зарегистрироваться для участия в соревнованиях можно в группе «PRO SPORT» в соцсети «ВКонтакте», на сайте: http://prosport60.ru/zayavka-na-sorevnovaniya/ и в офисе объединения по адресу: Псков, улица Ленина, 6а.