Более 70 человек подали заявки на участие во втором этапе Кубка «PRO SPORT 2017»
Более 70 заявок поступили на участие во втором этапе Кубка «PRO SPORT 2017», который состоится 18 июня в Черёхе. Об этом сообщает на странице мероприятия в социальной сети «ВКонтакте».
Напомним, в 11:00 состоится регистрация участников (для тех, кто не зарегистрировался ранее) и получение номеров, в 12:00 - церемония открытия и построение участников Кубка «PRO SPORT». На 12:10 запланирован раздельный старт через 30 секунд без разрыва между возрастными группами. Награждение начнется после финиша крайнего участника.
В состязаниях можно принять участие в трёх группах: юноши и девушки 2000-2008 годов рождения, любители – мужчины и женщины 1999 года рождения и старше, профессионалы – мужчины и женщины от 1999 года рождения. Дистанции будут варьироваться от 2 до 10 километров в зависимости от групп. Спортсмены будут бегать в Черёхе по двухкилометровому кругу.
Зарегистрироваться для участия в соревнованиях можно в группе «PRO SPORT» в соцсети «ВКонтакте», на сайте: http://prosport60.ru/zayavka-na-sorevnovaniya/ и в офисе объединения по адресу: Псков, улица Ленина, 6а.