Первая заявка от псковских СМИ поступила на V Международный конкурс «Ганза - связь времен»

15:54, 13 июня 2017, ПАИ

Первая заявка от псковских СМИ поступила на V Международный конкурс «Ганза - связь времен». Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе администрации города Пскова, радиостанция «7 небо», входящая в Медиахолдинг Псковской области, представила радиовикторину «Международная Ганза». Эта заявка в жанре радиопрограммы подана в номинациях «Лучшие новые формы» и «Лучший радиоматериал».

Напомним, на V Международный конкурс СМИ «Ганза - связь времен» в Пскове журналисты могут присылать свои работы до 7 июля. Материалы необходимо отправлять вместе с заполненной заявкой электронной почтой на адрес: pressa@pskovgorod.ru. К конкурсу допускаются материалы, опубликованные с 1 июля 2016 по 20 июня текущего года.

Цель данного конкурса - способствовать сближению и взаимопониманию народов России и Европы, развитию межмуниципального сотрудничества в сферах торговли, бизнеса, культуры, туризма, инвестиций на основе исторического и современного опыта ганзейских связей. Одна из важнейших составляющих конкурса - бережное отношение к истории, популяризация проводимых под эгидой Международного ганзейского союза ежегодных Международных ганзейских дней и инициированных Союзом русских ганзейских городов Русских ганзейских дней как масштабных площадок для продвижения культурного, туристического и делового сотрудничества и уникального формата событийного туризма.

С условиями V Международного конкурса СМИ «Ганза - связь времен» в Пскове можно ознакомиться здесь.

Добавим, Ганзейский союз Нового времени - это международная неправительственная межмуниципальная организация, ставящая своей целью развитие торговли и туризма. В него входят не только те города, которые входили в средневековую Ганзу, но и те, которые сумели доказать наличие торговых связей с Ганзой в эпоху средневековья, в том числе 13 российских городов, одним из которых является Псков. Ганзейский Союз объединяет 181 город из 16 стран мира и является влиятельной культурно-экономической общественной организацией. Ежегодно в одном из городов Новой Ганзы проходит международный фестиваль «Ганзейские дни Нового времени». Очередь на проведение этих Дней расписана на много лет вперед. В 2009 году Международная Ганза впервые проходила в России, в Великом Новгороде. Спустя ровно 10 лет - в 2019 году - Псков станет вторым таким российским городом.