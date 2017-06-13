Псковская делегация покаталась по Даугавпилсу на ретротрамвае

15:20, 13 июня 2017, ПАИ

В городе-побратиме Пскова Даугавпилсе (Латвия) в минувшие выходные прошли праздничные мероприятия, посвященные празднованию Дня города. В них приняли участие депутаты Псковской городской Думы Ольга Федорова и Валерий Лесников, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе муниципалитета.

Во время пребывания в Латвии делегация посетила дроболитейный завод, музей Шмаковки. В программе также были предусмотрены экскурсия по городу на ретротрамваях, посещение старинной крепости «Бастион», музея художника Марка Ротка.

В течение дня псковская делегация участвовала в культурной программе праздника. На улицах и площадях города выступал оркестр военной музыки «Даугавпилс 2017», проходили концерты, авиашоу, работали интерактивные площадки, ярмарки, для любителей спорта был организован уличный волейбол.

Делегации городов-побратимов поприветствовал председатель Даугавпилсской городской Думы Янис Лачплесиса на торжественном приеме. От имени главы Пскова Ивана Цецерского Ольга Федорова вручила Янису Лачплесису приветственный адрес, в тексте которого говорится: «Ваш исторический город хорошо известен псковичам, как дружественный город-партнер, культурный, экономический и образовательный центр, который динамично развивается, сохраняя лучшее из наследия прошлого, становится с каждым годом всё лучше, краше, уютнее. Между нашими городами налажены добрые взаимоотношения, дружеские и деловые контакты. Надеюсь, что и в дальнейшем наши добрососедские отношения получат новое развитие, направленное на процветание наших городов».

В рамках мероприятия прошло шествие с участием гостей города, руководства и депутатов Даугавпилсской городской Думы. Торжественную колонну приветствовали горожане. Заключительным аккордом праздничного дня стал музыкальный фейерверк под открытым небом. «Было приятно, что жители города так радушно и тепло нас встречают», - отметила депутат городской Думы Ольга Федорова.

Напомним, Янис Лачплесис и Иван Цецерский подписали в 2001 году соглашение о сотрудничестве в сфере экономики, туризма и культуры и развитии дружественных связей между Даугавпилсом (Латвия) и городом Псковом.