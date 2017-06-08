Областной суд оставил в силе решение по иску Натальи Вдовиной к администрации региона

15:50, 13 июня 2017, ПАИ

Псковский областной суд оставил в силе решение нижестоящей инстанции, ранее отказавшей экс-председателю регионального госкомитета по природопользованию и охране окружающей среды Натальи Вдовиной в удовлетворении иска к администрации Псковской области о восстановлении в должности.

Напомним, 2 декабря 2016 года по результатам служебной проверки, которую проводило управление по противодействию коррупции администрации региона по распоряжению губернатора, Наталья Вдовина была уволена с поста председателя комитета «в связи с утратой доверия». Проверка установила, что чиновница сокрыла факты конфликта интересов при сопровождении инвестиционного проекта «Создание производства по глубокой переработке древесины в Псковской области» ООО «Торговый дом «Кутекром», которым руководил её бывший работодатель Юрий Гуков.

Проверка установила, что в период 2015-2016 годов заявки инвестпроекта неоднократно направлялись и находились на рассмотрении в госкомитете по природопользованию. При этом договоры аренды лесных участков, находящихся в госсобственности, с ООО «Торговый дом «Кутекром» были заключены в ноябре 2016 года задним числом. Кроме того, в рамках расследования уголовного дела в отношении директора ООО «ТД «Кутекром» Юрия Гукова, которое было возбуждено в октябре 2016 года по части 3 статьи 30 – части 4 статьи 159 УК РФ, было установлено, что к заявке инвестора для подтверждения наличия собственных и привлекаемых для реализации инвестпроекта средств прилагались поддельные документы.

Добавим, на должность председателя госкомитета Наталья Вдовина была приглашена как представитель общественного движения «Свободный берег», которая к моменту назначения была депутатом Псковской городской Думы.