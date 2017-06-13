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Общество

Ламы и альпаки из Латвии не смогли пересечь границу в Печорском районе

В грузопассажирском автомобильном пункте пропуска Шумилкино Печорского района запрещен ввоз в Псковскую область 2 лам и 5 альпак, следующих из Латвии. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе Управления Россельхознадзора по Тверской и Псковской областям.

Причинами запрета ввоза животных на таможенную территорию Евразийского экономического союза стало отсутствие в ветеринарном сертификате Латвии информации о дате исследования животных на сап, блютанг, сурру, паратуберкулез, бруцеллез, контагиозную плевропневмонию. Также не было приложения к ветеринарному сертификату по болезни Шмалленберга, гарантирующее отсутствие серопозитивных и ПЦР-положительных животных.

Кроме того, специалисты выявили несоответствие информации о грузоотправителе, заявленной в ветеринарном сертификате Латвии, данным о предприятии-поставщике, определенным в разрешении Россельхознадзора.

Управление приняло решение о запрете ввоза животных, оформлена соответствующая декларация.

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