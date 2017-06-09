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Экономика

Тонна белорусской клубники без документов не попала в Псковскую область

В контрольном пункте в деревне Долосцы Себежского района запрещён ввоз из Белоруссии партии свежей клубники весом около 1 тонны. Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе Управления Россельхознадзора по Тверской и Псковской областям, причиной запрета стало отсутствие фитосанитарного сертификата.

По той же причине в пункте пропуска в деревне Лобок Невельского района не пропустили из Белоруссии партию продовольственного картофеля весом более 2 тонн.

Представители владельцев грузов были привлечены к административной ответственности по статье 10.2 КоАП РФ (нарушение порядка ввоза и вывоза подкарантинной продукции на территорию РФ). Партии товара возвращены в Белоруссию.

Кроме того, в МАПП Шумилкино (Печорский район) было приостановлено движение автомобиля, перемещавшего из Литвы в Казахстан 19,208 тонны сыров в ассортименте. В связи с несоответствием информации о дате производства, заявленной в ветеринарном сертификате Литвы, данным, выявленным при проведении ветеринарно-санитарного досмотра, а также отсутствием документов на товар «Сыр полутвердый «Рокишкио Мраморный» 45%, движение товара было приостановлено. Однако, ввоз сыра на таможенную территорию Евразийского экономического союза был разрешен после предоставления Литвой необходимых документов.

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