Вопрос о назначении пенсии военнослужащим разъяснила Елена Бибикова

16:33, 13 июня 2017, ПАИ

Вопрос о назначении пенсии военнослужащим, которые выйдя в отставку, перешли на гражданскую службу, разъяснила член Комитета по социальным вопросам Совета Федерации Елена Бибикова. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в аппарате сенатора.

На 2016 год по закону бывшие военные, чтобы получить пенсию по достижении пенсионного возраста, должны отработать на «гражданке» минимум 8 лет, в 2018 году минимальный стаж будет уже 9 лет, а в 2024 — 15 лет.

«У многих бывших военнослужащих возникает вопрос, как «угнаться» за пенсией? Предположим, стаж бывшего военного в 2016 году — 7 лет, до пенсии по старости ему не хватает 1 года. Он его отработает, но ведь к 2018 ему нужно уже 9 лет. Вопрос решается просто, — отметила Елена Бибикова. - Требуемый страховой стаж определяется на дату достижения общеустановленного пенсионного возраста. То есть, если в 2017 году исполнилось 60 лет, а требуемый стаж 8 лет, то нужно отработать недостающий год и после этого пенсию получать по старости в ПФР».

Также к сенатору обратилась многодетная мать, имеющая троих детей, с вопросом будут ли при расчете ее будущей пенсии учитываться отпуска по уходу за детьми.

Как пояснила член Елена Бибикова, с 2015 года в пенсионное законодательство внесены изменения, согласно которым время отпуска по уходу за ребенком до 1,5 года включается в число нестаховых периодов, когда человек не работал, не получал зарплату, но выполнял социально значимую деятельность.

«Это значит, что время ухода за детьми - до 1,5 лет на каждого - не только включается в страховой стаж, но и формирует пенсионные баллы, - разъяснила Елена Бибикова. - 1,8 балла — год отпуска по уходу за первым ребенком, 3,6 балла — за вторым, 5,4 — за третьим и последующими детьми».