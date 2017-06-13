Новгородские специалисты обследуют псковские леса

16:28, 13 июня 2017, ПАИ

Филиал ФБУ «Рослесозащита» - Центр защиты леса Новгородской области заключил соглашение о сотрудничестве с органами исполнительной власти Псковской и Новгородской областей, уполномоченными в области лесных отношений.

Как сообщает Первый лесопромышленный портал, в соответствии с соглашениям, в текущем году лесопатологи натурно обследуют 17 тысяч гектаров лесов в Новгородской и Псковской областях. Будут выполнены работы по таксации ослабленных и погибших насаждений, учету вредителей и болезней леса.

Кроме того, в рамках подписанных соглашений будет проводиться постоянный обмен информации о санитарном и лесопатологическом состоянии лесов, планировании и проведении мероприятий по защите, воспроизводству лесов и лесоразведению на землях лесного фонда.

«Соглашение позволит повысить эффективность совместной работы по защите лесов и их воспроизводству. Мы выходим на новый этап сотрудничества», - заявил директор Центра защиты леса Новгородской области Роман Глебов.