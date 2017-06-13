Память Ивана Калинина и Олега Калкина предлагается увековечить в Пскове

17:34, 13 июня 2017, ПАИ

13 мая в рамках подготовки к 85-ой сессии Псковской городской Думы состоялось заседание комитета по социальным вопросам и молодёжной политике под председательством Любови Николаевой. Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе муниципалитета, в заседании приняли участие депутаты городской Думы Игорь Сиротин, Евгений Самуйлов, Андрей Аленичев Евгения Иванова, представители общественности.

На комитете было принято решение рекомендовать установить мемориальною доску Ивану Калинину, который с 1992 по 2005 год занимал пост заместителя главы администрации Пскова и принимал активное участие в решении вопросов, связанных с развитием международных и культурных связей областного центра с зарубежными партнерами. Мемориальная доска будет установлена на доме №18 по улице Киселева.

Также планируется установить мемориальную доску на доме № 11 по улице Гражданской в память о журналисте, краеведе, писателе и публицисте Олеге Калкине.

Письма с ходатайством об увековечивании памяти Ивана Калинина и Олега Калкина на имя главы Пскова Ивана Цецерского поступили из Общественной палаты области.

Мемориальные доски будут изготовлены из гранита. Под ними, также из камня, будет размещена полочка для цветов. По данным вопросам членами комитета было принято единогласное решение вынести их обсуждение на сессию с рекомендацией принять.

Аналогичное решение принято по вопросу награждения медалью «За заслуги перед Псковом» председателя Псковской городской общественной организации «Союз бывших военнослужащих «Авиатор»» Петра Ефимова.