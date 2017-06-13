12-17 градусов тепла ожидается в Псковской области 14 июня

18:26, 13 июня 2017, ПАИ

14 июня на территории Псковской области ожидается облачная погода с прояснениями, небольшие дожди. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в региональном управлении МЧС со ссылкой на данные Псковского ЦГМС.

Ветер будет дуть северо-западного направления со скоростью 5-10 метров в секунду. Температура воздуха по области ночью составит +6…+11 градусов, днем: +12…+17.

Атмосферное давление будет ниже нормы.

Радиационная, химическая и бактериологическая обстановка: в норме.