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12-17 градусов тепла ожидается в Псковской области 14 июня

14 июня на территории Псковской области ожидается облачная погода с прояснениями, небольшие дожди. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в региональном управлении МЧС со ссылкой на данные Псковского ЦГМС.

Ветер будет дуть северо-западного направления со скоростью 5-10 метров в секунду. Температура воздуха по области ночью составит +6…+11 градусов, днем: +12…+17.

Атмосферное давление будет ниже нормы.

Радиационная, химическая и бактериологическая обстановка: в норме.

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