12-17 градусов тепла ожидается в Псковской области 14 июня
14 июня на территории Псковской области ожидается облачная погода с прояснениями, небольшие дожди. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в региональном управлении МЧС со ссылкой на данные Псковского ЦГМС.
Ветер будет дуть северо-западного направления со скоростью 5-10 метров в секунду. Температура воздуха по области ночью составит +6…+11 градусов, днем: +12…+17.
Атмосферное давление будет ниже нормы.
Радиационная, химическая и бактериологическая обстановка: в норме.