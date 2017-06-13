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Общество

Контрольная проверка началась в учреждениях псковского УФСИН

В УФСИН России по Псковской области начала работу комиссия Федеральной службы исполнения наказаний РФ. Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе управления, члены комиссии посетят учреждения областного УФСИН в рамках плановой контрольной проверки, которая будет проходить в период с 13 по 23 июня.

Возглавляет комиссию главный инспектор УИС главной инспекции УИС УПОАО ФСИН России полковник внутренней службы Владимир Казанцев. В ходе контрольной проверки будет проанализировано фактическое выполнение мероприятий плана по устранению недостатков, выявленных в ходе инспектирования областного УФСИН в мае-июне 2016 года, а также эффективность принимаемых мер по улучшению деятельности учреждений исполнения уголовных наказаний на территории области.

В период работы комиссии ФСИН России в ходе выездов в учреждения УИС Псковской области будет оказана практическая и методическая помощь, также осуществлён приём осуждённых, сотрудников и граждан по личным вопросам.

22 июня в 16:00 руководитель комиссии Владимир Казанцев проведёт приём граждан по личным вопросам. Приём состоится в административном здании УФСИН по адресу: Псков, улица Льва Толстого, 17а. Предварительная запись по телефону: 8 (8112) 69-60-00 в рабочие дни с 9:00 до 18:00.

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