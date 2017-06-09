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Экономика

Ввоз мяса со следами крови запрещён в Себежском районе

Вблизи деревни Долосцы Себежского района запрещено движение автомобиля, в котором житель Псковской области перевозил говядину с нарушением ветеринарно-санитарных правил. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе Управления Россельхознадзора по Тверской и Псковской областям.

Специалисты выявили в транспортном средстве говядину в четвертинах тёмно-красного цвета, корочка подсыхания отсутствовала, имелись следы крови. Мясо было уложено навалом, переложено загрязненным картоном, накрыто тканью с признаками загрязнения. Маркировка (клеймо), подтверждающая безопасность и происхождение товара, отсутствовала, как и ветеринарные и товаротранспортные документы на товар. Кроме того, транспортное средство не соответствовало ветеринарно-санитарным требованиям, холодильное оборудование не функционировало, на момент проведения досмотра температура в толще мышц составила +7,4 градуса, в грузовом отсеке транспортного средства - + 13. Перевозка говядины в четвертинах осуществлялась в транспортном средстве с посторонними предметами (картон, запасное колесо). По информации, представленной водителем, он перевозил 800 кг принадлежащего ему товара в Псковскую область для личного использования.

Перемещение товара по таможенной территории Евразийского экономического союза запрещено, оформлен акт о возврате груза. В ходе ветеринарно-санитарного досмотра проведена денатурация товара раствором метиленовой сини; товар возвращен в Белоруссию.

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