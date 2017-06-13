285 псковичей приняли участие в соревнованиях по плаванию, посвящённых Дню России

17:36, 13 июня 2017, ПАИ

С 9 по 12 июня в бассейне спорткомплекса Специализированной детско-юношеской спортивной школы олимпийского резерва по плаванию «Барс» состоялись соревнования по плаванию, посвящённые Дню России. Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе муниципалитета, в турнире «Олимпийские дни СДЮСШОР «Барс» приняли участие 285 спортсменов.

В семи возрастных группах (с 1999 по 2005 год рождения) победители и призёры определялись по таблице FINA по сумме 4-х дистанций. Учащиеся 2006 года рождения соревновались в многоборье 4х50 м, 2007 года рождения - в многоборье 4х25 м. Победители и призёры в эстафетах определены по лучшему техническому результату в шести возрастных группах.

По сумме очков в многоборье победителями среди старшеклассников стали Елизавета Степанова (среди девушек 1999-2001 г. р.), кандидаты в мастера спорта среди юношей 2000 года рождения - Алексей Воробьёв и среди мальчиков 2001 года рождения - Андрей Морозов. В других возрастных группах одержали победу кандидаты в мастера спорта Юлия Захарова и Станислав Панкевич (2002), Лина Салихова и Артём Савельев (2003), Татьяна Степанова и Андрей Селягин (2004), Варвара Степанова и Артём Фельчин (2005), Карина Данилова и Артём Виноградов (2006), Наталия Вихрова и Александр Зимин (2007).

В ходе соревнований были установлены новые региональные рекорды. На дистанции 50 м брасс рекорд для возраста 11 лет установила Варвара Степанова, для возраста 13 лет - Станислав Степанов на дистанции 100 м комплексное плавание и Станислав Домиенко на дистанции 200 м брасс. Три новых рекорда установил Андрей Селягин: на дистанции 100 м кроль на спине для возраста 12 и 13 лет и на дистанции 200 м кроль на спине - для возраста 12 лет, а кандидат в мастера спорта Артем Савельев - два новых рекорда для возраста 13 лет на дистанции 800 м и 1500 м вольный стиль.

Победители и призёры соревнований получили дипломы.

Добавим, в ходе соревнований нормативы, установленные для присвоения спортивных разрядов, впервые выполнили десять обучающихся в СДЮСШОР по плаванию «Барс».