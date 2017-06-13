222 человека пострадали от укусов клещей в Псковской области за минувшие 7 дней

18:29, 13 июня 2017, ПАИ

С 5 по 11 июня в лечебные организации Псковской области по поводу укусов клещей обратились 222 человека, в том числе 60 детей. Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе Управления Роспотребнадзора по Псковской области, в лабораториях исследованы 148 клещей, снятых с людей. В 2 насекомых обнаружен возбудитель клещевого вирусного энцефалита, в 23 - иксодового клещевого боррелиоза, в 2 – моноцитарного эрлихиоза.

Заболеваемость острыми кишечными инфекциями в городах и районах области за указанный период не превысила максимальных прогнозируемых уровней. В регионы зарегистрированы 87 случаев острых кишечных инфекций, среди них 37 – в Пскове.

С целью обеспечения государственного санитарно-эпидемиологического надзора специалситы исследовали 63 пробы воды (2 не соответствуют требованиям), 323 пробы смывов (4 не соответствуют требованиям) и 82 пищевых продукта. Сотрудники Управления составили 39 протоколов об административных правонарушениях, выдали 11 предписаний об устранении нарушений и 10 представлений.