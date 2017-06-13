Стали известны предварительные результаты первого спортивного полета встречи воздухоплавателей в Великих Луках

18:21, 13 июня 2017, ПАИ

Стали известны предварительные результаты первого спортивного полета 22-й Международной встречи воздухоплавателей, который состоялся утром 13 июня в Великих Луках. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-центре встречи.

Спортивный директор 22-й Международной встречи воздухоплавателей Витольд Филюс выдал четыре спортивных задания. Первое - «цель, заявленная пилотом», аэронавтам предстояло самим до начала полета заявить предстоящее место посадки, а уже в воздухе проявить свое мастерство и постараться приземлиться точно в заявленную точку. Второе и третье - «цель, заявленная судьей», все аэростаты стартовали с общей взлетной площадки, а приземлялись как можно ближе к месту, назначенному спортивным директором. Четвертое - «вальс сомнений»: аэронавтам предстояло сбросить маркер как можно ближе к одной из установленных на земле целей.

По предварительным данным, лидирует в спортивном зачете Сергей Латыпов, который не только набрал максимальное количество баллов по сумме всех заданий, но и лучше всех, завоевав 1000 очков из 1000 возможных, справился с заданиями «цель, заявленная судьей» и «вальс сомнений». На втором месте – Александр Маврин, на третьем – Андрей Кульков. Однако, это предварительные результаты, которые могут измениться после окончательного подсчета.

В 18:30 стартует брифинг вечернего полета, он пройдет в Центре соревнований (улица Ботвина, 4).

Напомним, в рамках 22-й Международной встречи воздухоплавателей проводятся спортивные соревнования за 12-й Кубок России по воздухоплавательному спорту, 10-й Кубок Дружбы (для всех пилотов, участвующих в соревнованиях), 11-й Кубок княгини Ольги (для всех пилотов-женщин) и 13-й Кубок города Великие Луки. Генеральным спонсором встречи является ПАО «Газпром».