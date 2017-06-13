Мемориал лётчикам, погибшим при исполнении долга, открыли под Островом

18:16, 13 июня 2017, ПАИ

В День России, 12 июня, в Островском районе, на месте гибели и в непосредственной близости с памятником Герою России, заслуженному лётчику РФ, генерал-майору Тимуру Апакидзе, открыли мемориала летчикам 15-й бригады армейской авиации, погибшим при исполнении воинского долга. Как пишет газета «Островские вести», в церемонии приняли участие военнослужащие, родственники погибших, представители областной и районной администраций, ветеранских организаций, жители города Острова и Островского района.

Почетное право открыть мемориал было предоставлено командиру 15-й бригады армейской авиации полковнику Игорю Кроону и отцу погибшего военнослужащего Владимиру Иванушкину. На памятнике высечены имена старших лейтенантов Алексея Николаева, Александра Шумайлова, Дмитрия Ватутина, Евгения Долгина и капитана Сергея Иванушкина, а также текст: «Слава мужественным авиаторам, защитникам мирного неба, сыновьям, мужьям, отцам, братьям, истинным патриотам Отечества, беззаветно и преданно служившим своей Родине и народу!»

Начальник Управления специальных программ администрации Псковской области Игорь Виноградский отметил: «Черной полосой прошелся 2016 год по судьбам военнослужащих 15-й бригады, их родных, друзей и близких. Профессия вертолетчика предполагает риск, но военнослужащие бригады достойно выполняют свой профессиональный долг по защите нашей Родины. Сегодня памятное событие не только в истории 15-й бригады, но и всей Псковской земли. Только пока жива память, существует государство, наша Россия».

Игорь Виноградский поздравил собравшихся с Днём России от имени губернатора Псковской области Андрея Турчака пожелал военнослужащим мирного неба над головой и благополучия в семьях.

Начальник Псковского гарнизона генерал-майор Алексей Наумец почтил память погибших и выразил благодарность всем вертолетчикам. «Как офицер военно-воздушных сил, я знаю цену вашей службе, выполняя задачу, я знаю, что вы всегда готовы прийти на помощь и будете рядом. Пока мы будем помнить подвиг наших ребят, до тех пор они будут стоять с нами в одном строю», - сказал он.

«2016 год был тяжёлым для бригады, сначала февраль, потом июль, когда мы несли потери. Тяжело, когда уходят молодые ребята, но служба есть служба, и обстоятельства порой превыше нас», - отметил заместитель командующего 6-ой Ленинградской Краснознамённой армии военно-воздушных сил и противовоздушной обороны военный лётчик первого класса Андрей Хадыкин.

Игорь Крон подчеркнул, что мужество, отвага и честь – черты офицера-авиатора российских Вооруженных сил. «Серёжа Иванушкин, Лёша Николаев, Дима Ватутин, Женя Долгин, Саша Шумайлов… Когда-то играли в футбол со своими друзьями, когда-то дёргали за косы девчонок, они хотели связать свою судьбу с небом. Но судьба распорядилась по-своему, и сегодня небо затянуто тучами, плачет дождём, скорбя по ним… Ваши образы, ребята, будут в памяти наших сердец навеки! Спасибо родителям, отцам и матерям, что вырастили настоящих мужчин», - заявил командир.

Мама Сергея Иванушкина вспоминала о своём сыне, как он рос, мужал, мечтал стать лётчиком. Она поблагодарила командование, военнослужащих, всех, кто принимал участие в открытии мемориала: «Низкий всем поклон! Чтобы не случилось, оставайтесь живыми, помните, что на земле вас ждут родители. Чистого вам неба, чтобы ваши взлёты равнялись посадкам!»

«При принятии присяги российский воин клянётся исполнять свой воинский долг, но иногда долг требует отдать за Родину свою жизнь. Всех, чьи имена на этом мемориале и памятнике лётчику палубной авиации Тимуру Апакидзе, связывает одно – они погибли, находясь на службе, отдали свои жизни во имя Отечества. Это пример настоящего мужества и патриотизма. Хочется, чтобы сюда приезжали дети, и чтобы они от своих родителей узнавали, чем прославились эти люди» - отметил в своём выступлении глава администрации Островского района Дмитрий Быстров.

Благочинный Островских храмов, священник Роман (Павлов) освятил памятник и провёл заупокойную службу по погибшим воинам-авиаторам.