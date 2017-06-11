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В одной из псковских колоний 34-летний убийца угрожал конвоиру

Опочецкий межрайонный следственный отдел СУ СК РФ по Псковской области возбудил уголовное дело в отношении 34-летнего осужденного из колонии в поселке Сосновый Бор Себежского района. Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе ведомства, он подозревается в дезорганизации деятельности учреждения, обеспечивающего изоляцию от общества.

По версии следствия, 26 апреля во время личного досмотра одного из осужденных в отряде строгих содержаний исправительной колонии строгого режима, ранее судимый за убийство и разбой 34-летний заключенный нецензурно выругался и стал высказывать угрозы в адрес сотрудника исправительной колонии.

В настоящее время проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления. Санкцией инкриминируемой ему статьи предусмотрено наказание до пяти лет лишения свободы. 

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