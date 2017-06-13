Инфоцентр составил топ-7 развлечений с детьми в Псковской области

19:31, 13 июня 2017, ПАИ

Информационно-туристский центр Псковской области составил дайджест семи самых увлекательных и необычных способов отдохнуть с детьми этим летом. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе учреждения.

Интерактивные программы в Псковском музее-заповеднике

«Старая крепость», «Стрелецкий дозор», «Ратная доблесть веков», «Псковский торг», «Канцелярия времён Петра I», «В поисках ларца Ермолая», театрализованная программа «В палатах белокаменных».

Познакомиться с устройством псковской крепости, написать челобитную пером и чернилами, переодеться в доспехи и принять участие в боевом построении, подняться на смотровую площадку Власьевской башни, узнать о торговле Пскова и Ганзейского союза и еще много всего интересного смогут юные любители приключений, посетив интерактивные программы Псковского музея-заповедника. Каждая из программ рассчитана на определенный возраст и длится не больше часа.

Узнать подробности можно по телефону музея: +7 (8112) 72 45 74.

Конные прогулки

Конные прогулки – один из самых необычных и полезных видов отдыха для всей семьи. На территории Пскова и области действуют 10 конных клубов и конюшен. Узнать о том, как попасть на конную прогулку можно на сайте Информационно-туристского центра.

Верёвочные парки

Одним из крупнейших веревочных парков Северо-Запада является парк «Мальская долина». Он включает в себя 12 трасс, из которых 4 – детские, 5 маршрутов средней сложности, 3 сложные трассы. Веревочный парк расположен в одном из самых живописных мест Псковской области – в Мальской долине. Как попасть в парк можно узнать на сайте www.mdolina.ru.



Еще один не менее живописный верёвочный парк расположен на турбазе «Алоль». Комплекс состоит из четырех трасс, общей протяженностью более 400 метров. Трассы рассчитаны на разный уровень подготовки - от новичков до профи. Препятствия из веревок и деревянных элементов располагаются на высоте 1-5 метров над землей. В парке существуют различные маршруты на выбор – три взрослых и один детский. Подробности на сайте турбазы www.aloli.ru.



Третий канатный городок, который попал в наш дайджест, расположен на территории комплекса «Раздолье». Парк начал свою работу в тестовом режиме в начале июня и предлагает гостям испытать свои силы аж на 80 маршрутах разной степени сложности.

Экопарк «Зооград» в Пушкинских горах

В зоопарке находится около 80 видов птиц и зверей: лоси, косули, свиньи, кролики, козы, медведь, волки, лисы, пума, африканские и австралийские страусы, павлины, фазаны, совы, пеликан, попугаи и самые разные куры, гуси, утки и другие птицы. Некоторые животные были когда-то найдены покалеченными в лесу, а теперь они вылечены и находятся под опекой и защитой сотрудников «Зоограда». Экопарк расположен в Пушкинских горах. Как попасть на экскурсию можно узнать по телефонам: +7 (81146) 2-33-06, +7 (911) 353-71-45.

Игровые программы для детей в Изборской крепости

«Летопись древнего города Изборска», «Путешествие из Изборска в Царьград», «Лист открытий».

Игры проходят в усадьбе купца Анисимова и на территории Изборской крепости. Организаторы предлагают ребятам отправиться в увлекательное путешествие по древним городам, совершить в своем воображении дальнее плавание по водному пути из славного города Изборска до Царьграда, проложить маршрут по Изборской крепости и найти сокровища. Как стать участником игры расскажут сотрудники музея: +7 (8114) 89 66 02.

Фольклорные и образовательные программы для детей в Пушкинском заповеднике

Чаепитие с Пушкиным, праздники народного календаря в музее-мельнице в Бугрово, кукольный театр «Петрушкина болтовня», мастер-классы по плетению из трав, изготовлению тряпичной куклы, ручное ткачество, прядение нитей и многое другое ждет детей этим летом в Пушкинском заповеднике. Уточнить расписание и другую информацию можно по телефонам +7 (8114) 62 23 21 или на сайте музея pushkin.ellink.ru.

Детские экологические экспедиции

Псковская область – рай для поклонников экотуризма, не только взрослых, но и детей. Детские экологические экспедиции проводятся уже на протяжении многих лет сотрудниками музеев-заповедников и приглашенными специалистами.

Водные и пешие маршруты, прогулки на болотоступах в июне водят по Полистовскому заповеднику. Подробности на сайте музея www.polistovsky.ru.



Еще один экомаршрут - Экологическая тропа в Национальном парке «Себежский». По территории парка проходят несколько путей, по которым можно передвигаться пешком, а по некоторым из них и на автомобиле. Маршруты впечатляют видами озер и святых источников. Как попасть на экскурсию можно узнать на сайте заповедника www.seb-park.ru.



Пройти по Тропе здоровья и узнать, как работает мини-гидрометеостанция можно в рамках экоэкспедиции в Порховской каменной крепости. За более подробной информацией обращаейтесь на сайт музея: www.porkhov-muzeum.ucoz.ru.

Еще больше о туризме в Пскове и области читайте на сайте Информационно-туристского центра.