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Задымился третий энергоблок Чернобыльской АЭС

Государственная инспекция ядерного регулирования Украины сообщает о задымлении в одном из помещений третьего энергоблока на Чернобыльской АЭС, которое удалось оперативно ликвидировать. Об этом пишет РИА Новости.

"В 15:57 (время совпадает с московским) 13.06.2017 года получена информация от ЧАЭС относительно задымления помещения №509 блока №3 ЧАЭС. В 16:00 задымление ликвидировано с помощью работников МЧС. Радиационное состояние помещений блока №3 и площадки ЧАЭС без изменений", — говорится в сообщении госинспекции.

Третий энергоблок запущен в 1981 году, и в декабре 2000 года навсегда был остановлен по решению властей.

Катастрофа на Чернобыльской станции произошла 26 апреля 1986 года, взорвался четвертый энергоблок станции. Общая площадь радиационного загрязнения в Белоруссии составили около 46,5 тысячи квадратных километров (23% от общей площади). На Украине были загрязнены 50 тысяч квадратных километров в 12 областях. Кроме того, от радиоактивного загрязнения пострадали 19 российских регионов с территорией почти 60 тысяч квадратных километров и населением 2,6 миллиона человек.

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