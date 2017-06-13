Турнир по мини-футболу пройдёт в Великих Луках

19:38, 13 июня 2017, ПАИ

16 июня на стадионе «Экспресс» в Великих Луках состоится турнир по мини-футболу памяти майора ФСБ Сергея Лобазкина. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе администрации города. В нем примут участие воспитанники спортшколы «Экспресс».

Начало соревнований состоится в 10:00. Торжественное открытие - в 10:30.

Сергей Лобазкин - майор Федеральной службы безопасности, участник боевых действий в Чечне. 10 августа 1996 года погиб при выполнении специального задания, обеспечив выход группы офицеров из окружения боевиков. Награжден орденом Мужества (посмертно). Имя Сергея Лобазкина увековечено на именной плите памятного знака, установленного в Великих Луках в честь погибших в горячих точках.