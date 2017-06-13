0
14:49
Более 70 человек подали заявки на участие во втором этапе Кубка «PRO SPORT 2017»
14:31
12 июня в Великих Луках состоялось открытие 22-й Международной встречи воздухоплавателей (ФОТОРЕПОРТАЖ)
12:55
Четыре спортивных задания выполнили участники встречи воздухоплавателей в Великих Луках
08:02
Состоялся первый спортивный полет в рамках Международной встречи воздухоплавателей
17:41
Четырехдневный Марш мира ВДВ завершился в Пскове (ВИДЕО)
13:34
Тренировочный полёт совершили участники Международной встречи воздухоплавателей в Великих Луках
11:48
Команда администрации области во главе с губернатором вышла на старт Марша мира ВДВ
Еще новости
Спорт

Турнир по мини-футболу пройдёт в Великих Луках

16 июня на стадионе «Экспресс» в Великих Луках состоится турнир по мини-футболу памяти майора ФСБ Сергея Лобазкина. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе администрации города. В нем примут участие воспитанники спортшколы «Экспресс».

Начало соревнований состоится в 10:00. Торжественное открытие - в 10:30.

Сергей Лобазкин - майор Федеральной службы безопасности, участник боевых действий в Чечне. 10 августа 1996 года погиб при выполнении специального задания, обеспечив выход группы офицеров из окружения боевиков. Награжден орденом Мужества (посмертно). Имя Сергея Лобазкина увековечено на именной плите памятного знака, установленного в Великих Луках в честь погибших в горячих точках.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

Более 70 человек подали заявки на участие во втором этапе Кубка «PRO SPORT 2017»
13 июня 2017
Более 70 человек подали заявки на участие во втором этапе Кубка «PRO SPORT 2017»
12 июня в Великих Луках состоялось открытие 22-й Международной встречи воздухоплавателей (ФОТОРЕПОРТАЖ)
13 июня 2017
12 июня в Великих Луках состоялось открытие 22-й Международной встречи воздухоплавателей (ФОТОРЕПОРТАЖ)
Четыре спортивных задания выполнили участники встречи воздухоплавателей в Великих Луках
13 июня 2017
Четыре спортивных задания выполнили участники встречи воздухоплавателей в Великих Луках
Состоялся первый спортивный полет в рамках Международной встречи воздухоплавателей
13 июня 2017
Состоялся первый спортивный полет в рамках Международной встречи воздухоплавателей
Четырехдневный Марш мира ВДВ завершился в Пскове (ВИДЕО)
12 июня 2017
Четырехдневный Марш мира ВДВ завершился в Пскове (ВИДЕО)
Тренировочный полёт совершили участники Международной встречи воздухоплавателей в Великих Луках
11 июня 2017
Тренировочный полёт совершили участники Международной встречи воздухоплавателей в Великих Луках
Команда администрации области во главе с губернатором вышла на старт Марша мира ВДВ
11 июня 2017
Команда администрации области во главе с губернатором вышла на старт Марша мира ВДВ 3
Парусная регата стартует на Псковском озере
11 июня 2017
Парусная регата стартует на Псковском озере

Идет загрузка...