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Общество

Облздрав: У главврача Скорой помощи имелись правовые основания для выплаты премий сотрудникам

Главный врач Псковской станции скорой медицинской помощи Михаил Мартынов имел правовые основания для выплаты премий сотрудникам учреждения: порядок премирования «из фонда главного врача» регламентирован дополнительным соглашением к коллективному договору. Об этом Псковскому агентству информации со ссылкой на госкомитет Псковской области по здравоохранению и фармации сообщили в пресс-службе администрации региона.

Информация о нарушениях при начислении премий руководителем станции, опубликованная в одном из СМИ, подана некорректно.

В госкомитете пояснили, что проверка финансово-хозяйственной деятельности Псковской станции скорой помощи проводилась Счетной палатой Псковской области за период 2015 года и 9 месяцев 2016 года. За проверяемый период на премии сотрудникам учреждения было направлено 1 млн 916 тысяч рублей. Штат Станции скорой медицинской помощи насчитывает 300 человек, средняя заработная плата составляет 25 тысяч рублей.

Премии медицинскому персоналу учреждения были выписаны с учетом их повышенной нагрузки ввиду дефицита кадров, участия в дежурствах на массовых мероприятиях в регионе и других критериев согласно дополнительному соглашению к коллективному договору, подчеркнули в госкомитете.

В ведомстве также отметили, что с 1 июня 2016 года в учреждении действует новое положение о порядке предоставления стимулирующих выплат, определяющее критерии оценки качества работы сотрудников и иные показатели. Проверка Счетной палаты Псковской области касалась периода, предшествующего введению новых правил.

 

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