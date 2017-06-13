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Общество

288 многоквартирных домов в Псковской области ожидает капремонт в этом году

13 июня заместитель губернатора Псковской области Александр Кузнецов и председатель Государственного комитета Псковской области по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства Андрей Агапов приняли участие в селекторном совещании под руководством заместителя министра строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации Андрея Чибиса.

Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе администрации региона, на заседании обсуждался ход реализации программ по капитальному ремонту общего имущества многоквартирных домов и подводились промежуточные итоги работы регионов по реализации приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды».

Как отметил по итогам заседания Андрей Агапов, в регионе в этом году на 8,6% увеличился уровень собираемости взносов на капитальный ремонт и составил более 73%. Кроме того, в два раза, с 133 до 288, увеличилось количество многоквартирных домов, в которых будет произведен капитальный ремонт общего имущества в текущем году. Председатель госкомитета заверил, что работы будут выполнены в срок, согласно Сводному краткосрочному плану реализации региональной программы капитального ремонта на 2017 год.

В рамках обсуждения приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды» Александр Кузнецов доложил о ходе его реализации в Псковской области. В регионе разработаны и утверждены муниципальные программы формирования современной городской среды на 2017 год. Органы местного самоуправления провели около 140 встреч с населением, по результатам которых в муниципальные программы попали 122 дворовых территории, 73 общественных территории и 5 городских парков.

Напомним, что на формирование комфортной городской среды в Псковской области будет направлено порядка 150 млн рублей, из них 12 млн — софинансирование из областного бюджета.

 

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