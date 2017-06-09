Согласованы изменения в бюджет Пскова

19:55, 13 июня 2017, ПАИ

13 июня в Псковской городской Думе состоялось заседание комитета по бюджету, налогам и финансовому контролю под председательством депутата Евгения Самуйлова. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе муниципалитета.





Члены комитета согласовали внесение изменений в бюджет Пскова на 2017 год и плановый период 2018 и 2019 годов. По словам начальника Финансового управления администрации города Тамары Винт, доходы и расходы бюджета Пскова на 2017 года изменяются на 22 млн 484,8 тыс рублей за счет увеличения межбюджетных трансфертов из вышестоящих бюджетов, в том числе, на реализацию мероприятий по адаптации социально-значимых учреждений к потребностям маломобильных групп населения, на строительство водозабора подземных вод второй очереди первого этапа.

Кроме того, передвигаются бюджетные ассигнования на замену оконных блоков в 27 учреждениях образования города, в которых есть предписания надзорных органов. В ходе обсуждения выяснилось, что программа по замене окон в школах и детсадах продолжится и в следующем, 2018 году. Вопрос будет включен в повестку завтрашней очередной 85-й сессии гордумы с рекомендацией «принять».





Члены бюджетного комитета заслушали и приняли к сведению информацию о результатах контрольного мероприятия контрольно-счетной палаты города по отдельным вопросам финансово-хозяйственной деятельности МП г. Пскова «Управление капитального строительства».

На заседании комитета по бюджету депутаты установили дополнительные основания признания безнадежными к взысканию недоимки по местным налогам, задолженности по пеням и штрафам по местным налогам по обращению межрайонной ИФНС № 1 по Псковской области в целях сокращения задолженности физических лиц и улучшения администрирования местных налогов. В Псковской области по состоянию на 1 мая сумма задолженности по местным налогам перед бюджетом Пскова, предполагаемая к признанию безнадежной к взысканию, составляет 768,1 тысяч рублей по 6 тысячам 666 налогоплательщикам.

Депутаты также внесли изменения в решение Думы «Об утверждении Положения о постоянно действующей комиссии по налогам и неналоговым доходам администрации города Пскова и ее состава» в связи с кадровыми изменениями. Из состава комиссии предлагается исключить начальника отдела правового надзора и контроля Государственной инспекции труда по Псковской области С. Стратюк и включить в состав и.о. начальника отдела правового надзора и контроля Государственной инспекции труда по Псковской области И. Борисенко.



В заключение парламентарии внесли изменение в постановление Думы от 31.10.2005 № 495 «О земельном налоге» с целью устранения технической ошибки в формулировке раздела, из-за которой создалась неопределенность правовой нормы. Напомним, ранее из-за переоценки кадастровой стоимости земельных участков и выросшей финансовой нагрузки на садоводов депутаты гордумы снизили налоговое бремя для дачников. Для членов садоводств ставка земельного налога физлиц снижена с 0,3 до 0,2. А для садоводческих некоммерческих товариществ (СНТ) на 2 года (2017 и 2018 годы) отменена уплата земельного налога. Такие налоговые каникулы введены для того, чтобы садоводства смогли навести порядок в учете земель, их разграничении и дальнейшей работе по изменению параметров кадастровой оценки.



Окончательное решение по рассмотренным вопросам примут депутаты завтра, 14 июня, на очередной 85-й сессии Псковской городской Думы.