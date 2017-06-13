Чаще всего в мае псковичи жаловались в Роспотребнадзор на нарушение правил продажи

20:10, 13 июня 2017, ПАИ

В мае на горячую линию Управления Роспотребнадзора по Псковской области поступило 163 обращения от граждан. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе ведомства.

15 обращений касались вопросов санитарно-эпидемиологического благополучия. Речь шла о пищевых продуктах, продовольственном сырье; об организации питания населения; о питьевой воде и питьевом водоснабжении; о сборе, испльзовании, обезвреживании, транспортировке отходов.

145 обращений были связаны с вопросами защиты прав потребителей. 114 жалоб поступило на нарушение правил продажи отдельных видов товаров, в том числе на продажу продовольственных товаров; продажу текстильных, трикотажных швейных и меховых товаров и обуви, технически сложных товаров, на продажу парфюмерно-косметических товаров, продажу автомобилей, мототехники, автозапчастй, на продажу изделий из драгоценных металлов и камней, на продажу лекарственных препаратов и изделий медицинского назначения, на продажу животных и растений, мебели, строительных материалов и изделий, непродовольственных товаров.

31 жалоба касалась нарушения прав потребителей при выполнении работ, оказании услуг: бытовых, транспортных, услуг телефонной связи, платных ветеринарных услуг, оказание услуг общественного питания, оказание медицинских услуг, оказание услуг ЖКХ, услуг по реализации туристского продукта.