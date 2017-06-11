Свидетелей ДТП на улице Советской армии разыскивают в Пскове
Свидетелей ДТП на улице Советской армии разыскивают в Пскове, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе УМВД России по Псковской области.
13 июня 2016 года около 7 часов 15 минут на улице Советской армии у дома № 5 водитель неустановленной автомашины, возможно, красного цвета совершил наезд на 66-летнюю женщину. Псковичка переходила проезжую часть вне пешеходного перехода. Водитель с места ДТП скрылся.
Очевидцев ДТП просят позвонить по телефонам 29-25-82, 29-25-83, 02.