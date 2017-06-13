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Общество

Половина пляжей Псковской области не прошли проверку

Из 28 пляжей, состоящих на учете Государственной инспекции по маломерным судам в Псковской области, принято к эксплуатации только 14 пляжей, из них шесть находятся в детских оздоровительных лагерях. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Псковской области.

Безопасны для отдыха:

1. Городской пляж, Псков, река Великая;

2. База отдыха «Кривск»,Печорский район, д. Кривск, Псковское озеро;

3. Загородный отель «Плесков»,Печорский район, д. Печки, Псковское озеро;

4. Детский оздоровительный лагерь «Зеркальный», Гдовский район, п. Ямм, озеро Ужинское;

5. Детский оздоровительный лагерь «Алые паруса», Островский район, озеро Гороховое;

6. Турбаза «Алоль», Пустошкинский район, д. Холюны, озеро Зверино;

7. Городской пляж, Великие Луки, река Ловать;

8. База отдыха «Волынь», Куньинский район, озеро Жижицкое;

9. База отдыха «Лесная Гавань», Новосокольнический район, д. Спастер, озеро Спастер;

10. База отдыха «Микрон», Великолукский район, д. Сенчиты, озеро Чистое;

11. Детский оздоровительный лагерь «Звездный», Невельский район, п. Опухлики, озеро Большой Иван;

12. Детский оздоровительный лагерь «Берёзка», Невельский район, д. Гололобы, озеро Болоздынь;

13. Детский оздоровительный лагерь «Ленок», Невельский район, д. Прудок, озеро Прудок;

14. Детский оздоровительный лагерь «Юный железнодорожник», Невельский район, п. Опухлики, озеро Малый Иван.

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